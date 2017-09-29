هل ستعود السعوديّة الى القائمة السوداء لمجلس حقوق الانسان؟

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  السبت 9 محرم 1439
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هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

استفتاء إقليم كردستان والتحديات الخطرة.. كركوك وخطر المواجهة الوقت- كركوك وما لها من حيثية سكانية وشعبية تعتبر اليوم التحدي الأكبر أمام استفتاء إقليم كردستان.

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أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء. وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي". أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا". وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".

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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

هل ستعود السعوديّة الى القائمة السوداء لمجلس حقوق الانسان؟

الجمعة 8 محرم 1439
 
 
 
 
 
هل ستعود السعوديّة الى القائمة السوداء لمجلس حقوق الانسان؟

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الوقت- تشهد أروقة الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة معركة دبلوماسية حقيقية بين المدافعين عن حقوق الانسان، ضد السعودية وشركائها التي تسعى للتغطية على جرائمها المروعة بحق الشعب اليمني، والافلات من وضع اسمها على القائمة السوداء التي نجحت في مرة سابقة بحذفه بعد فضيحة بان كي مون المعروفة.

وبالتزامن مع انعقاد الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقدمت هولندا وكندا وبدعم من المنظمات الدولية بمشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات، وعلى الرغم من الدعم القوي الذي تتمتع به المطالب بـ"لجنة تحقيق دولية"، وما حُشد لها من دعم حقوقي ورسمي من بعض الحكومات، إلا أن التصويت، اليوم، سيكون حاسماً بالنسبة للحراك الحقوقي والدبلوماسي الذي استمر لأكثر من شهر.

السعودية تهدد الدول التي ستؤيد اجراء تحقيق مستقل

وكانت مصادر اعلامية ودبلوماسية كشفت قبل أيام ان الرياض هددت الدول التي تؤيد مشروع القرار المتعلق بتحقيق دولي مستقل بالانتهاكات، بأن التأييد سيكون له "تأثير سلبي" على العلاقات التجارية والدبلوماسية لها مع الدول التي تؤيد ذلك، بعدما حصلت مطالب تشكيل لجنة للتحقيق على تأييد وتفاعل واضحين من قبل اللاعبين الدوليين، منذ نهاية شهر أغسطس/ آب 2017.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن مضمون رسالة سعودية الى كل كندا وهولندا بسبب تبنيهما قرار في مجلس حقوق الانسان يمكن أن يؤثر سلباً على علاقاتهما التجارية والدبلوماسية مع الرياض".

وأكد دبلوماسيان غربيان في البلدين أنّ دولتيهما تلقّتا هذه الرسالة، بعد أن كشفت هولندا وكندا النقاب عن مسودة قرار تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لضمان "محاسبة مرتكبي الإنتهاكات والتجاوزات بما في ذلك الذين ربّما يرتكبون جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية"، وأيدت دول كثيرة المسودة التي تقع في ثلاث صفحات عندما التقى الدبلوماسيون لبحث إجراء تعديلات.

بدورها أعربت الصين قبل ايام عن استعدادها لدعم إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي تحدُث في اليمن مثلما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولكن كلا من السعودية وامريكا قالتا إنّهما لا تؤيدان هذه الفكرة، بينما تسعى بريطانيا حاليا جاهدةً في مجلس حقوق الإنسان باستخدام موقفها لعرقلة إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات في اليمن.

منظمات حقوقية تناشد الأمم المتحدة دعم اللجنة الوطنية

وقبل جلسة مجلس حقوق الانسان، ارسلت أكثر من 70 منظمة حقوقية دولية ومحلية، من منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والى مفوض الأمم المتحدة السامي ، وسفراء الدول الأعضاء فـي المجلس تدعو فيها الى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، معتبرةً أن "استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمثابة تأكيد على إسهام المجلس في استعادة دور المؤسسات الحقوقية اليمنية، ومنها اللجنة الوطنية المستقلة التي قطعت شوطاً جباراً في عملها رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، أشادت الرسالة بتحقيق اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت وتقوم بدور كبير وجدي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن أملها في استجابة مجلس حقوق الإنسان إلى دعوتها والاستمرار في تقديم الدعم للجنة الوطنية لعدة أسباب تتضمن خدمة مصالح الشعب اليمني وضمان عدم ضياع حقوقه، وهو ما أثبتته تجارب عديدة ومآخذ كبيرة على عمل ونتائج تلك اللجان في مناطق مختلفة من دول العالم، كما شملت الأسباب حق الولاية للآليات الوطنية باعتبارها ملزمة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها.

السعودية تدفع بقرار يناقض توصيات المفوضية الأممية

وتدفع السعودية ودول عربية أخرى من أجل تمرير مشروع قرار مغاير يتعلق بدعم تحقيق محلي تجريه الميليشيات التي تدعمها السعودية، بالرغم من تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي واعضاء "حكومته" غير مؤهلين للقيام بتلك التحقيقات وانعدام تقاريرهم لأي مستوى من الحيادية والمصداقية، وطالبت المفوضية من الأمم المتحدة الموافقة على تحقيق دولي في "الأعمال الوحشية" التي ارتكبت خلال ما وصفته بأنه "كارثة من صنع الإنسان بالكامل"، مشيرة الى أن اللجنة التي شكلتها الرئيس المستقيل للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تأثرت سلبا بالقيود السياسية، وانحازت بشكل ملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل"، مؤكدة أن الحرب السعودية على الشعب اليمني قتلت الآلاف والآلاف من الناس ودمّرت البنية التحتية والاقتصادية للبلاد وتسبّبت في أسوأ تفشٍّ للكوليرا وخلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، لأنّ السعودية استطاعت الافلات من العقاب.

وكانت المنظمة الأممية قد أدرجت، قبل عام، التحالف السعودي الذي يشن عدوانا على الشعب اليمني في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، قبل ان تستطيع الرياض بأموالها شراء الموقف الدولي على حساب أطفال اليمن.

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