العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

الوقت- أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات تحرير الحويجة، الجمعة، انطلاق المرحلة الثانية من عملية واسعه لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة، غربي محافظة كركوك، بمشاركة قوات الحشد الشعبي.

وأضاف الفريق يارالله، أن العملية انطلقت بمشاركة قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري، بالإضافة لقوات الجيش العراقي.

وكانت القوات العراقية تمكنت من استعادة ناحية الزاب بالكامل والقرى المجاورة لها، فضلا عن استعادة العديد من القرى في الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، وتكبيد تنظيم داعش خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك خلال المرحلة الأولى.

ويعتبر قضاء الحويجة الذي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية، آخر منطقتين تحت سيطرة داعش في العراق، وتمكنت القوات العراقية من استعادة أغلب مدن محافظة الأنبار، التي استولى عليها تنظيم داعش في عام 2014 ، في سلسلة عمليات عسكرية.