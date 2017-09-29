عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

الوقت- لبُقول الأرض الكثير من الفوائد التي منها ما هو معروف ومنها ما يسلط الضوء عليه بين الفينة والأخرى إما عبر دراسات وبحوث، أو من خلال التجربة. الثوم والبصل من بين هذه البقوليات التي لها فوائد جمّة، وفيما يلي سنعرض لكم فوائد عصير البصل وأثر المداومة على إستعماله في الحفاظ على الشعر ومنع تساقطه.

لم يُعَر عصير البصل إهتماماً كبيراً من قبل المعنيين على البحث العلمي والدراسات حول العالم، ولكن مؤخراً جرت بعض البحوث في جدوى إستعماله وإن كان فعلاً مفيد أم أنه مجرد مضيعة للوقت والمال.

النتائج الأولية لهذه الدراسات جاءت إيجابية، وبيّنت أن لعصير البصل فوائد مهمة، إذ في الدراسة التي تم نشرها في مجلة الأمراض الجلدية ظهرت جدوى وضع عصير البصل على فروة الرأس لإعادة إنبات الشعر، وخصوصاً في بعض الحالات المرضية كمرض الثعلبة (Alopecia areata) الذي يتساقط بسبه الشعر في مناطق معينة في الرأس أو اللحية. إلاّ أن نتائج استعمال هذا العصير غير مضمونة لكل حالات تساقط الشعر.

وشملت الدراسة عدد من المصابين بالثعلبة والذين استعملوا عصير البصل على مكان انتشارالمرض مرتين يومياً، وبالفعل جاءت النتائج إيجابية بعد 4 أسابيع لأكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، فيما إرتفعت النسبة لتصل إلى ما يقارب الـ90% منهم بعد إلتزامهم بالوصفة لأكثر من ست أسابيع.

فوائد عصير البصل للشعر

الجدير بالذكر أن البصل يحتوي على مواد غذائية أساسية مفيدة جداً للشعر وتساعد على إعادة إنعاش البصيلات، الأمر الذي قد يؤدي من خلال المداومة والإلتزام بوصفة عصير البصل إلى زيادة كثافة الشعر وتقويته وتزويده بلمعة صحية محببة وكذلك تجنب تقصفه وتلفه.

إذ يحتوي عصير البصل على مادة الكبريت (sulfur) الأساسية في نمو شعر متكامل، وبوضعه على الجلد يتم تعزيز الدورة الدموية وبالتالي ضمان وصول الدم ومعه كامل الغذاء اللازم إلى كل بُصيلات الشعر التي ستنعم بالحيوية فينمو شعر جديد، ومن ناحية أخرى يعزز البصيلات الضعيفة ويخفف تساقط الشعر.

ولعصير البصل فوائد ثانوية أخرى أيضا، فعلى سبيل المثال، هذا العصير يحارب الجراثيم، لذا يستعمل كمضاد قوي للجراثيم. كما أنه يساعد في شفاء الجروح وإلتئامها وعدم إصابة الشخص بالعدوى من خلالها.

وكذلك يحافظ عصير البصل على جودته بشكل طبيعي من خلال إنزايم يعرف بإسم الكاتاليز، ولهذا الإنزايم فوائد أخرى، إذ يملك خصائص مضادة للأكسدة والتي تبطئ تلف الخلايا. ومن المعروف أن تلف الخلايا يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، وكذلك الشيب المبكر، لذا وضع مضادات الأكسدة على فروة الرأس قد يساعد على وقف تسارع الشيب أو تقليل الشعر الأبيض على أقل تقدير.

كيفية إستعمال عصير البصل لحل مشاكل الشعر

تحضير عصير البصل يتم بعملية بسيطة جداً كما أن كلفته المادية قليلة كذلك، وفيما يلي خطوات تحضير هذا العصير:

أولاً يجب تقشير البصل وتقطيعه، ومن ثم يجب عصره إما يدوياً أو بواسطة العصّارات الآلية فلا فرق في ذلك، ومن بعدها يمكن إستعمال الخلاصة أو العصير الذي ينتج بعد تصفيته من الشوائب.

كما يمكن صنع هذا العصير بطريقة أخرى وهي بتقشيره وتقطيعه ودقه في الجرن حتى يصبح كالمعجون، ومن ثم وضعه في قطعة قماش رقيقة وصغيرة ومن ثم ربطها، وبعد ذلك يمكن الضغط عليها ليخرج السائل لنمسحه بعد ذلك على جلد الرأس أو المكان الذي يراد استعماله فيه، وهنا لا بد من التركيز على وصول العصير إلى جذور الشعر لا سطح الشعر الخارجي فقط.

هذا وينصح بخلط عصير البصل مع القليل من العسل قبل وضعه على الرأس، هذا ويمكن مزج عصير البصل والعسل مع نبتة القراص المجففة. وينصح كذلك بوضعه لمدة تصل إلى نصف ساعة على أقل تقدير.

أما فيما يخص رائحة هذا العصير والتي قد تجعل كثيرين يتجنبون إستعماله، هناك حيل يمكن إستخدامها لتجنب الرائحة، وذلك بنقع البصل في الماء لفترة قبل إستعماله وبإضافة معطّرات إصطناعية أو بإضافة بعض الزيوت المعطرة كزيت النعناع والبنفسج وإكليل الجبل وغيرها..