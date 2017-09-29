أنشيلوتي خارج أسوار البايرن!

الوقت- أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قرار إقالة مدربهم كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة المروعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع لإدارة بايرن ميونيخ لبحث مستقبل المدرب الإيطالي، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها النادي البافاري من باريس سان جيرمان ومن قبلها هزيمة أخرى في الدوري الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، أشار النادي إلى أنه "عقب تحليلهم للخسارة 3-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس، أعفى نادي بايرن ميونيخ مدربه كارلو أنشيلوتي من مهامه".

وأضاف الفرنسي ويلي سانيول، أن مساعد مدرب الفريق والنجم السابق في بايرن ميونخ، سيستلم المهمة بالوكالة، إلى حين تعيين مدرب جديد بشكل رسمي للنادي.

والجدير بالذكر أن أنشيلوتي كان مدرباً لنادي تشلسي وميلان وريال مدريد، ولم يبقى مع بايرن ميونخ سوى 15 شهرا تقريباً، بعد أن تسلم مهامه خلفاً للمدرب بيب غوارديولا في يوليو 2016.