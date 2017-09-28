من هو الرئيس الجديد لمجلس الشعب السوري؟

الوقت- فاز حمودة الصباغ بمنصب رئيس مجلس الشعب السوري، في الانتخابات التي أجريت وفق أحكام المادة 20 من النظام الداخلي للدستور السوري في مقر البرلمان بالعاصمة دمشق.

وترشح خلال اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث لاختيار مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب 10 شخصيات هم محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو.. انسحب منهم 7 ليبقى التصويت على أسماء كل من السادة صفوان قربي، الياس مراد، وحمودة الصّباغ الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة المجلس.

وفاز السيد حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري بغالبية اصوات أعضاء المجلس، والصباغ من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012 درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

والصباغ ابن عائلة سريانية مسيحية عريقة في سوريا، وابن الرجل المعروف (يوسف الصباغ) ووالدته (روز سعيد اسحق)، و هو ثاني مسيحي يشغل منصب رئيس مجلس الشعب من محافظة الحسكة بعد جده من أمه سعيد اسحق و الذي شغله بالوكالة ولعدة أيام مرتين في عامي 1952 و 1954 م ، وهو الثالث في تاريخ سوريا الحديث بعد اسحق و الأستاذ فارس الخوري، و الصباغ متزوج من السيدة فالنتينا زيتو و له 5 أولاد شاب وأربع بنات.

وكان البرلمان السوري أعفى رئيسة مجلس الشعب السابقة الدكتورة هدية عباس في الواحد والعشرين من شهر تموز الماضي من منصبها.