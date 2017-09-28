النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء

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  الجمعة 8 محرم 1439
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البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

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العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

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أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء. وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي". أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا". وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء

الجمعة 8 محرم 1439
 
 
 
 
 
النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء

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الوقت- مسلسل التعديات على الحريات الدينية في البحرين يتكرر والاضطهاد الديني يأخذ مداه، فبعد منعها إقامة صلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثاني والستين، تواصل قوات النظام البحريني لليوم السابع على التوالي حملتها على المظاهر العاشورائية، فالمصلى وعالي وكرزكان والمعامير والدراز ومناطق أخرى من البحرين تشهد غارات يومية على اللافتات والرايات الحسينية، بينما يقابل احتجاج المواطنين على التعديات باطلاق كثيف من قنابل الغاز ورصاص الشوزن، الذين يؤكدون تمسكهم بشعائر عاشوراء معتبرين أن التعديات تعمق قناعتهم بالسعي لتحقيق الحرية والعدل على خطى الإمام الحسين بن علي عليهما السلام.

حقوق يكفلها الدستور

ففي هذا العام وكما كل عام تحارب سلطة البحرين مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الدينية التي يكفلها لهم دستور البلاد والذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما تنص المادة 22 من الدستور على حرية الضمير وحرمة العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية وفقا للعادات المرعية في البلد، ومع ذلك فقد وضعت الحكومة قيودا صارمة على ممارسة هذا الحق، بل تتعاطى كدولة بوليسية بامتياز محرضة على الكراهية كما وصفها معارضون.

الدعاء ممنوع

هذا وأكدت بعض المصادر أنه تمَّ التحقيق مع عدد من مسؤولي المآتم والحسينيات من قبل السلطات البحرينية حول الدعاء لأعلى مرجعية دينية في البحرين والجزيرة العربية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وأفادت قناة اللؤلؤة البحرينية أنه ولليوم الثاني على التوالي يتم استدعاء مسؤولين في مآتم منطقة الدراز والتحقيق معهم لساعاتٍ طويلة وتهديدهم بالاعتقال إذا تم الدعاء لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم أو رفع صوره أثناء قراءة المجالس الحسينية أو أثناء المواكب العزائية.

المعارضة تستنكر

من جهته استنكر تيّار الوفاء الإسلاميّ في بيانه الصادر يوم الإثنين 25 أيلول 2017 استمرار اعتداءات النظام الخليفيّ وعناصره على مظاهر عاشوراء، والجماهير المؤمنة، عبر تهديد المسؤولين، وقمع المعزين، وإزالة المظاهر العاشورائيّة من القرى، ومهاجمة مراسم العزاء داخل السجون، معتبرًا أنّ ذلك يدخل في إطار سياسة العداء الممنهج للسلطة الخليفيّة تجاه الشعب الأصيل، وشعائره الدينيّة.

أما جمعية الوفاق البحرينية فقد اعتبرت أن التعديات على المظاهر العاشورائية تعكس حجم العزلة بين الحكم والشعب في البحرين وجاء في بيانها: "نتقدم بأحر العزاء والمواساة لشعبنا الكريم في ذكرى شهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي (ع)  سِبْط الرسول الأكرم (ص) ونحيي جماهير أمتنا الذين يستنفرون كل طاقاتهم في إحياء هذه الذكرى العظيمة."

وأكد على "ضرورة الحضور الحاشد في الحسينيات والمواكب والفعاليات العاشورائية واستنهاض الهمم والعزائم بِمَا يعزز كل مفاهيم الثورة الحسينية المباركة التي تشكل مشروعاً إنسانياً رائداً على مستوى الفرد والمجتمع في مختلف مجالات وآفاق الحياة سياسياً وثقافياً واجتماعيا ومعنوياً."

وتابع بيان الجمعية: "في الوقت الذي يسوق فيه النظام للشعارات الفضفاضة داخليا وخارجيا وعبر افتتاح مؤسسات وارسال وفود تتحدث عن احتضان البحرين للتسامح الديني، تشهد عدة مناطق في البحرين استمرار السلطة لسياسة الإضطهاد الطائفي والتعصب العنصري، حيث تم تسجيل 43 انتهاكا للمظاهر العاشورائية، من بينها التعدي على الرايات واليافطات العاشورائية والمضائف في 15 منطقة، والاستدعاء أو الاعتقال التعسفي لتسعة عشر مواطنا من بينهم مسؤولين في الحسينيات وأهالي والإفراج عنهم لاحقا."

إنفتاح على اليهود

اللافت في السياسة البحرينية أن النظام يغازل اليهود رغم أقليتهم، إذ يتراوح عددهم ما بين 36 إلى 40 شخصاً، وقريبا سيترأس الحاخام مارك شناير، وهو حاخام المعبد اليهودي في مدينة هامبتون الأميركية، بعثةً يهودية إلى البحرين، بعد دعوته من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

شناير في حواره مع صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، قال: "خلال زياراتي العديدة للبحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعائلة المالكة، دُعِيتُ عدة مرات لجلب طائفتي إلى البحرين، حتى يتسنَّى لهم رؤيتها واختبار مدى إخلاص المملكة لسكانها الأصليين من المجتمع اليهودي، ومدى التزامها بالحوار بين الأديان والتعاون بينها". وقد ناقش الملك أيضاً خطط إنشاء متحفٍ للتسامح الديني في المنامة بحلول عام 2018.

فأين "إخلاص المملكة لسكانها الأصليين" من الشيعة الذين يعانون شتى أنواع التنكيل وسلب الحريات وهم يمثلون الغالبية الساحقة من سكانها!؟ وعن أي تسامح ديني يتحدثون!؟

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البحرين عاشوراء حريات

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