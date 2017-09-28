شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق

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  الجمعة 8 محرم 1439
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البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

أخبار

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العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

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أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء. وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي". أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا". وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".

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المسيحيون في سوريا

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق

الخميس 7 محرم 1439
 
 
 
 
 
شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق

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الوقت- اعلنت عدد من شركات الطيران الدولية، الخميس، تعليق رحلاتها الى اقليم كردستان العراق، ابتداءا من يوم غد الجمعة.

حيث اعلنت شركة طيران "فلاي دبي" الاماراتية ، عن تعليق رحلاتها الى اربيل ابتداءً من الجمعة.

كذلك اعلنت تركيا، عن تعليق الرحلات الجوية باتجاه كردستان ابتداءً من يوم غد الجمعة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الخميس، إلغاء رحلاتها إلى إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" الروسية واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الرحلات من وإلى أربيل والسليمانية ألغيت بعد أن ذكرت السلطات العراقية أن كل الرحلات الجوية ستعلق اعتبارا من الجمعة لمطاري المدينتين".

واعلنت ايران اغلاق حدودها الجوية مع اقليم كردستان، حيث قررت في، في 24 ايلول 2017، عن تعليق الطيران مع شمال العراق.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقية أبلغت، أمس الأربعاء 27 أيلول، الشركات الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان بدءا من يوم الجمعة المقبل.

 

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العراق كردستان طيران

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