شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق

الوقت- اعلنت عدد من شركات الطيران الدولية، الخميس، تعليق رحلاتها الى اقليم كردستان العراق، ابتداءا من يوم غد الجمعة.

حيث اعلنت شركة طيران "فلاي دبي" الاماراتية ، عن تعليق رحلاتها الى اربيل ابتداءً من الجمعة.



كذلك اعلنت تركيا، عن تعليق الرحلات الجوية باتجاه كردستان ابتداءً من يوم غد الجمعة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الخميس، إلغاء رحلاتها إلى إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد الجمعة.



وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" الروسية واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الرحلات من وإلى أربيل والسليمانية ألغيت بعد أن ذكرت السلطات العراقية أن كل الرحلات الجوية ستعلق اعتبارا من الجمعة لمطاري المدينتين".



واعلنت ايران اغلاق حدودها الجوية مع اقليم كردستان، حيث قررت في، في 24 ايلول 2017، عن تعليق الطيران مع شمال العراق.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقية أبلغت، أمس الأربعاء 27 أيلول، الشركات الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان بدءا من يوم الجمعة المقبل.