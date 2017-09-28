مستوطنون يدنسون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الوقت- دنّس 120 مستوطنا صهيونيا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ضمن مساعي تل أبيب لجرّ المنطقة إلى حرب دينية لتحول الصراع السياسي إلى ديني.

من جهتها أعلنت الأوقاف الإسلامية فتح أبواب المسجد الأقصى كافة أمام المصلين دون شروط.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس: إن مجموعات المستوطنين قامت بجولات في جنبات الحرم القدسي الذي بدا خاويا على عرشه من المصلين المسلمين، الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى المسجد في ظل القيود والإجراءات التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية المتمركزة عند البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وتزعم الاقتحام الذي دنس الاقصى عدد من الحاخامات الذين قدموا شروحات خلال الجولة التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، في إطار الجولات التي تسميها إسرائيل بالجولات السياحية.

وبحسب الأوقاف الاسلامية: أدى المستوطنون صلوات تلمودية وأخذوا صورا تذكارية مع حلول الأعياد العبرية، وقد حظي المصلون بحماية مشددة من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتابعت القيادة الاسلامية في القدس: هذه الاقتحامات تنذر بما هو أخطر في ظل محاولات تل أبيب جر المنطقة إلى حرب دينية لتحول الصراع السياسي إلى ديني.

ودعت الأوقاف الدول العربية والإسلامية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم القدسي الذي يعد مكان مقدسا للمسلمين.