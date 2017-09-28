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  الخميس 7 محرم 1439
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البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

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أخبار

لماذا تطور روسيا أسلحة كهرومغناطيسية مدمرة؟

الخميس 7 محرم 1439
 
 
 
 
 
لماذا تطور روسيا أسلحة كهرومغناطيسية مدمرة؟

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الوقت- بعد تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن خلال العام الجاري، أعلن مستشار عسكري روسي أن روسيا تطور أسلحة كهرومغناطيسية بإمكانها إعطاب آليات العدو باستخدام نبضات أشعة ميكرويف (موجات كهرومغناطيسية قصيرة) مدمرة.

وفي هذا السياق كشف مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة "راديو إليكترونيك تيكنولوجي" (تقنيات الإرسال الإذاعي الإلكترونية): لقد جرى تقييم نظري جاد للغاية، وأنشطة عملية على النماذج الاختبارية في ميادين رمي خاصة، وقد تم خلال ذلك تحديد نطاق السلاح، ومدى تأثيره على التقنيات.

وتابع المسؤول الروسي، أن "الابوغا" لا تعتبر سلاح محدد، وتحت هذه الرموز تم أجراء مجموعة من الأبحاث العلمية عام 2011-2012، والتي من خلالها تم تحديد التوجهات الأساسية لتطوير الأسلحة الإلكترونية المستقبلية.

وتابع: اليوم نستطيع القول أن جميع هذه الأبحاث أجريت من أجل تطوير أعمال محددة لإنشاء السلاح الإلكتروني مثل القذائف والقنابل والصواريخ والتي تحمل مولد مغناطيسي خاص، ينشئ بسبب انفجار الطاقة ما يسمى بالنبض الكهرومغناطيسي القادر على تعطيل جميع أدوات العدو من مسافة معينة.

وأكد ميخييف، أنه بعد الانتهاء من هذه الأعمال تم أغلاق جميع البيانات عن نتائجها، أما موضوع سلاح الموجات الدقيقة (المكروييف) فوضعت في فئة التكنولوجيا الحرجة مع أعلى ختم من السرية.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، معلومات عن إنشاء صاروخ كهرومغناطيسي قوي "الابوغا" من قبل شركات مجمع الصناعة الدفاعية الروسية، وله وحدة قتالية مع مولد طاقة كهرومغناطيسية عالية القدرة، باستطاعتها تغطية مساحة 3.5 كيلومتر بضربة واحدة، وتعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية وتحويلها إلى خردة.

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