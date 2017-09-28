حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:

اليونايتد يتألق في موسكو وبازل يفاجئ الجميع

تمكّن مانشستر يونايتد الإنجليزي من سحق سيسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيسكا موسكو "فيب أرينا".

وسيطر اليونايتد على المباراة منذ بدايتها واستطاع التقدم سريعاً عبر اللاعب لوكاكو في الدقيقة الرابعة، ومن ثم عبر مارشيال في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 27 عاد لوكاكو مجدداً ليسجل الهدف الثالث لفريقه، وأضاف مختاريان الهدف الرابع لفريقه في الشوط الثاني عند الدقيقة 57، فيما سجل هدف سيسكا الوحيد اللاعب كوتشايف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وفي المجموعة نفسها، إستطاع بازل السويسري سحق بنفيكا البرتغالي بخماسية نظيفة، في المباراة التي شهدت بطاقات صفراء كثيرة وبطاقة حمراء تلقاها ألميدا لاعب بنفيكا في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وسجّل لبازل كل من لانغ وأوبرلين (هدفان) وولفزوينكل وريفيروس.

وبهذه النتائج يتصدر اليونايتد المجموعة الأولي (A) بست نقاط فيما يتشارك بازل وسيسكا موسكو الوصافة بثلاث نقاط لكل منها، ويستقر بنفيكا في القعر بدون نقاط.

باريس سان جيرمان يهين كبرياء البايرن وسيلتيك يعود لتوازنه

في المجموعة الثانية (B) إستطاع باريس سان جيرمان تدمير ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، سجلها كل من داني ألفيش في الدقيقة 2 وكافاني في الدقيقة 31 ونيمار في الدقيقة 63. وشهدت المباراة سيطرة لبايرن ولكن عقم تهديفي وصعوبة في إنهاء الهجمات، فيما إعتمد النادي الباريسي على الهجمات المرتدة التي قادها نيمار ومبابي بكل نجاح.

وفي المجموعة نفسها تمكّن سيلتيك من إستعادة توازنه بفوز مهم جداً خارج أرضه على أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف للا شيء، وسجل أهداف سيلتيك غريفيث (الدقيقة 38) وباتريك روبرت (الدقيقة 50) وسكوت سينكلير (الدقيقة 90).

وبهذه النتائج يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بست نقاط فيما يليه كل من بايرن وسيلتيك بثلاث نقاط لكل منهما، وبقي أندرلخت بدون نقاط.

تشيلسي يقلب الطاولة على أتليتيكو وروما يتقدم بإستقرار

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من قلب الطاولة على أتليتيكو مدريد الإسباني والفوز بعد تأخره بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أتيلتيكو الجديد واندا إنتربوليتانو.

تقدم أتليتيكو بهدف عبر لاعبه الفرنسي غريزمان في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما عاد تشيلسي للمباراة في الشوط الثاني بهدف موراتا الرأسي في الدقيقة 60، وإستطاع البديل باتشواي الذي دخل بدلاً من مورتا أن يتقدم لفريقه بهدف في الدقيقة 90 أي بعد 8 دقائق من دخوله المباراة ليفوز تشيلسي بالمباراة بنتيجة 2-1.

وفي المجموعة نفسها تمكن روما الإيطالي من تحقيق فوز مهم على كاراباغ خارج أرضه بنتيجة 2-1. وسجّل لروما كل من مانولاس في الدقيقة 7، وإيدين دزيكو في الدقيقة 15، فيما سجّل هدف كاراباغ الوحيد بيدرو هنريك في الدقيقة 28.

وبذلك يتصدر تشيلسي المجموعة الثالثة (C) بست نقاط، ويليه روما بأربع نقاط، فيما يمتلك أتليتيكو نقطة واحدة في المركز الثالث، ويستقر كاراباغ في قعر ترتيب المجموعة بدون نقاط.

برشلونة يتخطّى لشبونة بصعوبة واليوفي يعبر أولمبياكوس

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق فوز بالغ الصعوبة على منافسه سبورتينغ لشبونة بهدف وحيد سجله سيبستيان كوتاس في مرماه عن طريق الخطأ بعدما إرتطمت الكرة برأس لويس سواريز، في المباراة التي أقيمت على ملعب لشبونة استاد جوسيه الفالاديه، والتي شهدت سيطرة كبيرة للبرسا وإهدار لاعبيه الكثير من الفرص، كما شهدت عدداً كبيراً من البطاقات الصفراء.

هذا وتمكن يوفنتوس الإيطالي من عبور أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظفين سجلهما في الشوط الثاني كل من هيغواين (الدقيقة 69)، وماندزوكيتش (الدقيقة 80).

وبهذه النتائج يتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الرابعة (D) بست نقاط ويليه سبورتينغ لشبونة ويوفنتوس في الوصافة بثلاث نقاط لكل منهما، فيما بقي أولمبياكوس في قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وبإنتهاء هذه المباريات تُختتم الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لهذه الموسم، على أمل أن ننقل لكم حصاد الجولة المقبلة في تقارير لاحقة.