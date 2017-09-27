تركيا تطرد ممثل بارزاني من أنقرة

الوقت- أعلنت الخارجية التركية، طرد ممثل الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق من أنقرة.

وقال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، ان بلاده كانت ستطلب من عمر ميراني، ممثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، مغادرة الأراضي التركية لو كان موجودا في أنقرة، غير أن ميراني موجود حاليا في أربيل.

واعتبر جاويش أوغلو، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن "موقف بارزاني حاليا، ضعيف تجاه حكومة بغداد، وكان بإمكانه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بغداد بقوة، لو ألغى الاستفتاء"، وأضاف "بارزاني همّه الوحيد هو المحافظة على كرسيه في الرئاسة، بعد أن فقد الكثير من قوته في الإقليم، لأن الأحزاب الأخرى تعارضه، وللحفاظ على كرسيه، يزجّ بمستقبل الأكراد في خطر".

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده لن تغلق قنصليتها في أربيل، لانها لم تستأذن إدارة الإقليم عند فتحها، بل طلبت موافقة الحكومة المركزية في بغداد، وتطرق إلى الخطوات التي ستقدم عليها حكومة بلاده تجاه الإقليم، بالقول إن "أنقرة ستقيّم كل الطلبات التي تقدمت بها الحكومة المركزية العراقية في أعقاب الاستفتاء، بما في ذلك إجراء عملية مشتركة"

وكانت وزارة الدفاع العراقية كشفت عن نيتها اجراء مناوارات مشتركة مع الجيش التركي قرب الحدود بين البلدين.