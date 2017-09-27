ايران تشيع جثمان الشهيد محسن حججي بحضور آية الله خامنئي

الوقت- تشیع ایران الیوم الاربعاء، جثمان الشهيد محسن حججي بعد ساعات انطلاقا من ساحة الامام الحسين (ع)، وسط حضور شعبي ورسمي.

وزار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، فجر الاربعاء مسجد الامام الحسين عليه السلام، وجلس الى جانب جثمان الشهيد محسن حججي وقرأ له الفاتحة.

وجلس قائد الثورة الى جانب جثمان الشهيد في مسجد الامام الحسين (عليه السلام) الواقع في ساحة الامام الحسين (ع) في طهران، وتمنى سماحته علو الدرجات للشهيد مدافع الحرم.

كما التقى اية الله خامنئي لدقائق بعائلة الشهيد وأثنى سماحته على جهادهم سائلاً الله عزّوجل لهم الصّبر والأجر .

وكان الشهيد حججي وعدداً آخر من المقاومين متواجدين في معسكر في الحدود العراقية السورية المشتركة في التنف، حيث هاجمهم تنظيم داعش الارهابي بعدة عربات مفخخة وبهجوم مباغت من الخلف ، مما ادّى الى استشهاد عدد من الافراد واسر حججي ثم استشهاده.