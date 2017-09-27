حصاد اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الأبطال

الوقت- شهد اليوم الأول من الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مواجهات حاسمة وقوية بين عدة فرق، أهمّها مباراة ريال مدريد في مواجهة بروسيا دورتموند، وموناكو في مواجهة بورتو، وفيما يلي حصاد مبارايات هذا اليوم من دوري الأبطال.

إشبيليه يتصدّر وليفربول يتعثّر

تمكن نادي إشبيليه الإسباني من الفوز على ضيفه ماريبور السلوفيني بنتيجة 3-0، في المباراة التي شهدت تألقاً كبيراً لللاعب وسام بن يدر.

في شوط المباراة الأول، تقدم إشبيليه بهدفين سجلهما بن يدر في الدقائق 27 و38، فيما شهد الشوط الثاني من المباراة شبه إستحواذ كامل لإشبيليه على مجريات المباراة، وفي الدقيقة 83 عاد بن يدر من جديد ليسجل هدف فريقه الثالث عن طريق ركلة جزاء.

شهدت المجموعة نفسها تعادلاً مخيّباً لليفربول أمام مضيفه اسبارتك موسكو بهدف لمثله. وبهذه النتائج يتصدر إشبيليه جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) بأربعة نقاط فيما يحتل ليفربول الوصافة بالمناصفة مع اسبارتك بنقطتين لكل منهما.

مانشستر سيتي يسحق شاختار ونابولي يبدع

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوز مهم على شاختار دونيستيك الأوكراني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد في إطار مبارايات ذهاب المجموعة السادسة (F).

سجّل للسيتي دي بروين في الدقيقة 48، وأضاف رحيم إسترلينغ الهدف الثاني للسيتي بعد مرتدة سريعة ورائعة في الدقيقة 90، وشهدت المباراة إضاعة أغويرو لضربة جزاء في الدقيقة 72.

هذا وتمكن نابولي من سحق ضيفه فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل لنابولي إنسينيّ في الدقيقة 7، وميرتينز في الدقيقة 49، وكاييخون في الدقيقة 70، فيما سجّل لفينورد سفيان أمرابت في الدقيقة 90، وأضاع زميله في الفريق تورنسترا ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وبهذه النتائج يتصدر السيتي هذه المجموعة بست نقاط، ويحتل نابولي في المركز الثاني مناصفة مع شاختار بثلاث نقاط، فيما يقبع فينورد بقاع الترتيب بدون نقاط.





بورتو يُسقط موناكو وبيشكاتش يحلّق منفرداً بالصدارة

صعق نادي بورتو البرتغالي مضيفه موناكو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني في موناكو، وسجّل لبورتو أبو بكر هدفين في الدقائق 31 و69، فيما أضاف الهدف الثالث ميغل ليون في الدقيقة 89، وشهدت المباراة خشونة زائدة وعدد كبير من البطاقات الصفراء.

وفي المجموعة نفسها تمكّن بيشكاتش التركي من هزيمة ضيفه لايبزك الألماني بهدفين دون رد، وسجّل لبيشكاتش كل من ريان بابل في الدقيقة 11، وأندرسون تليسكا في الدقيقة 43.

وبهذه النتائج يتصدر بيشكاتش المجموعة السابعة (G) بست نقاط ويليه بورتو بثلاث نقاط، فيما يتشارك قعر الترتيب لايبزك وموناكو بنقطة لكل منهما.





ريال مدريد ينتفض بوجه دورتموند، وتوتنهام في المسار الصحيح

في إطار منافسات المجموعة الثامنة (H) من دور المجموعات تمكن كل من ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، من تحقيق فوز مهم لكل منهما على حساب بروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا توالياً.

إذ حقق ريال مدريد فوزاً مهماً على مضيفه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وافتتح التسجيل لريال مدريد الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سجّل رونالدو هدفين في الدقائق 50 و79، فيما سجّل لدورتموند أوباميانغ في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة محكمة وسريعة. واستطاع ريال السيطرة على مجريات المباراة في معظم أوقاتها في ظل تراجع وانكماش للاعبي دورتموند.





وفي المجموعة نفسها قاد هاري كين توتنهام الإنجليزي إلى فوز ساحق على أبويل نيقوسيا بثلاثية نظيفة، إذ سجّل كين أهداف توتنهام الثلاثة في الدقائق 39 و62 و67.

وبهذه النتيجة يحتّل ريال مدريد صدارة المجموعة مناصفة مع توتنهام، فيما يتذيّل دورتموند وأبويل نيقوسيا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وينتظر عشّاق كرة القدم يوم غد الذي سيشهد مباريات حاسمة في بقية المجموعات في إطار الجولة نفسها، وأهم هذه المباراة مواجهة باريس سان جرمان مع بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد مع تشيلسي، وبرشولنة في مواجهة سبورتينغ لشبونة.