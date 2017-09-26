الصماد يتوعد بنقل المعركة الى عمق الأراضي السعودية والاماراتية

الوقت- توّعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الرئيس صالح الصماد، الثلاثاء، بنقل المعركة ، الى مناطق جديدة ضمن العمق السعودي والاماراتي.

وأضاف الصماد، في كلمته خلال كلمته في احتفالية بالعيد ال55 لثورة 26 سبتبمر التي أقيمت في القصر الجمهوري بصنعاء،أن النظام السعودي لم يستطع وأد الروح الثورية للشعب اليمني، التي أسقطت مجددا الهيمنة السعودية في ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن تحرر من الاستبداد الداخلي لتواجه استبدادا خارجيا، مضيفا أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية سينتقلون إلى مربعات متقدمة في ضرب الأراضي السعودية وقريبا في الإمارات وغيرها، وتابع مخاطبا مرتزقة العدوان "لستم أكثر من أدوات ستختطف السعودية كل تضحياتكم في سبيلها كما اختطفت الطفلة بثينة".

وكانت مصادر يمنية مقربة ممن تبقى من أسرة الطفلة بثينة الريمي، التي تحولت قضيتها الى قضية رأي عام، أكدت أن الطفلة تعرضت للاختطاف عقب تلقي عمها اتصالاً من قبل جهة زعمت أنها تابعة لمنظمة إنسانية دولية تعمل في عدن وطلبت منه اصطحاب "بثينة" إلى عدن كي تتولى المنظمة تقديم الرعاية الطبية لها وسط أنباء عن نقلها إلى الرياض ،وقال المصدر انه عقب اختطاف الطفلة بثينة الريمي تم تهريبها بشكل سري إلى السعودية.