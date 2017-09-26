اردوغان يتوعد بالرد عسكرياً واقتصادياً على برزاني "الخائن"

الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء الذي أجري أمس في اقليم كردستان العراق، ليس له أي قيمة، مشيرا الى أن كل الخيارات العسكرية والاقتصادية متاحة للرد عليه.

واضاف اردوغان في كلمته أمام حفل افتتاح العام الأكاديمي بالعاصمة أنقرة، إن "إدارة إقليم كردستان العراق أصرت على إجراء استفتاء الانفصال رغم كل تحذيراتنا، فالاستفتاء بالأساس باطل وفقاً للدستور العراقي الحالي، ولم يلقَ دعماً من أي بلد أو منظمة دولية"، غير أنه رأى "أنه ما من دولة أو مؤسسة تدعم الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق سوى إسرائيل".

وتابع "الاستفتاء لا يعني إلا صراعات جديدة في المنطقة"، وأضاف "تمت المصادقة بنسبة 90 -91 بالمئة على الاستفتاء، وهل لهذا أي قيمة؟ ومن سيعترف به؟ لا أحد سوى إسرائيل والعالم ليس إسرائيل فقط"، وأشار أردوغان إلى أن 114 دولة كانت قد اعترفت بكوسوفو كدولة مستقلة ولكن ومع ذلك فهي لا زالت تعاني من مشاكل، وأضاف مخاطبا رئيس اقليم كردستاني العراق "ما الذي ستحصل عليه مع إسرائيل وحدها".

وهدد أردوغان إدارة اقليم كردستان العراق بغلق صمام النفط قائلا "سينتهي كل شيء عندما نغلق صمام النفط، لن يتمكنوا من العثور على الطعام ليأكلونه عندما تتوقف الشاحنات عن الذهاب إلى شمال العراق ونحن مضطرين لفرض العقوبات، وكيف ومن أين سترسل إسرائيل المساعدات لهم؟ طالما أنهم لا يعيدون النظر بذلك فلا يمكننا ان نخطو الكثير من الخطوات مع إسرائيل بعد الآن".

وقال أردوغان "لم نكن نتوقع حتى آخر لحظة ان يقع برزاني في هذا الخطأ لكننا أخطأنا، هذا القرار يعتبر خيانة لبلدنا"، وأضاف إلى أن هذه المسألة ليست مسالة "حق الأكراد" كما يدعي البرزاني، مشيرا الى أن "كل العقوبات بما فيها العقوبات الاقتصادية و الخيار العسكري مطروحة على الطاولة ونتمنى من برزاني ان يتعقل دون ان نحتاج لفرض عقوبات".