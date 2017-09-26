موقع امريكي: تهديدات ترامب لكوريا الشمالية اعلان حرب

الوقت- قال موقع وورلد سوشاليست الامريكي اليوم الثلاثاء على لسان الكاتب "بيتر سيموندز" أنه وفي الوقت الذي تصعد فيه ادارة ترامب تهديداتها واستفزازاتها العسكرية، حذر وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ من ان خطاب ترامب التحريضي للامم المتحدة الاسبوع الماضي بلغ اعلان الحرب على بلاده.

وقال ري "يجب ان يتذكر العالم باسره ان الولايات المتحدة اعلنت الحرب على بلادنا". واضاف "منذ اعلان الولايات المتحدة الحرب على بلادنا، سيكون لدينا كل الحق فى اتخاذ اجراءات مضادة، بما في ذلك الحق في اسقاط القاذفات الاستراتيجية الامريكية حتى عندما لا تكون داخل الحدود الجوية لبلدنا".

ويأتي هذا التحذير بعد ايام من قيام الولايات المتحدة بحمل اثنين من القنابل الاستراتيجية B1-B برفقة مقاتلات مقاتلة بالقرب من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في ما واعلن متحدث باسم البنتاغون ان البعثة "سترسل رسالة واضحة مفادها ان الرئيس لديه العديد من الخيارات العسكرية لهزيمة اي تهديد".

وقال الموقع انه وفي المقام الأول، شنت الإمبريالية الأمريكية حربا عدوانية غير شرعية بعد أخرى على مدى السنوات ال 25 الماضية دون الإعلان رسميا فمن العراق وأفغانستان التي دمرتها الحرب الى ليبيا وسوريا. ولا يمكن للنظام الكوري الشمالي أن يستخلص من تصريحات إدارة ترامب إلا أنها تواجه الخطر الحقيقي المتمثل في شن هجوم وشيك من قبل أقوى العسكريين في العالم.