غيتس يتمنى لو أنه قادر على إعادة الزمن ليغير شيئاً واحداً

الوقت- أعلن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت "بيل غيتس" بأن هناك شيئاً واحداً سيغير في نظام ويندوز في حال كان قادراً على السفر عبر الزمن إلى الوراء.

وفي منتدى الأعمال العالمي سُئل بيل غيتس عن العملية Ctrl+Alt+Del، أثناء النقاش العلمي، حيث تتيح تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر وإجراء عملية إدارة المهام، وأن العملية بحاجة لاستخدام كلتا اليدين نظراً لموضع الأزرار على لوحة المفاتيح.

وفي هذا الإطار، أشار غيتس إلى أنه "من الواضح أنه يجب على الأشخاص المعنيين أن يكونوا قد وضعوا مفتاحاً آخر، من أجل القيام بهذه العملية".

وأضاف "لست متأكداً من أنك تستطيع العودة بالزمن وتغيير أشياء بسيطة في حياتك، دون وجود مخاطرة معينة. وبالتأكيد، في حال كان بإمكاني إجراء تعديل واحد صغير، كنت سأضيف زراً واحداً لإجراء عملية إدارة المهام".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها غيتس بإنتقاد هذا الأمر، ففي عام 2013 أوضح أن هذا الأمر هو "خطأ فادح"، وتابع "كان يمكن إيجاد زر واحد فقط، ولكن المهندس الذي نفذ تصميم لوحة المفاتيح، لم يرغب بذلك".