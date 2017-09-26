صالح يهاجم السعودية ويعتبرها عدوا تاريخيا للشعب اليمني

الوقت- في تصريح غير مسبوق قال الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح": إن السعودية عدو تاريخي للشعب اليمني شنّت ضده حروبا في مرات سابقة وتقود الآن عدوانا ضده يضم 17 دولة.

وفي كلمة له في وقت متأخر يوم الاثنين تابع الرئيس اليمني السابق: إن العدوان يستهدف الشعب اليمني بأكمله وليس حزبا أو تيارا معينا. وأضاف: هذه ليست المواجهة الأولى، السعودية واجهتنا في عامي 1934 و1962، والآن تكرر نفس الطريقة، فتواجه اليوم الوطن بعدوان غاشم دمر الشجر والحجر، دمر مؤسسات الدولة، قتل الأطفال والنساء بدون وجه حق.

كما دعا الرئيس صالح اليمنيين إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز جبهات القتال الداخلية في مواجهة بالعدوان السعودي.

كما هاجم صالح بشدّة الرئيس الذي عيّنته السعودية "عبد ربه منصور هادي" الغير دستوري، واتهمه بعرقلة تطبيق المبادرة الخليجية، وقال: إن صنعاء هي عاصمة اليمن الموحد ولا يبقى فيها إلا الموحدين والمدافعين عن الثورة ولا مكان لهادي فيها.