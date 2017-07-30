حزب الله يقترب من تطهير عرسال بالكامل وينوي تسليمها للجيش اللبناني

الوقت- صرّحت قوات المقاومة اللبنانية "حزب الله"، أن المفاوضات مع إرهابيي "جبهة النصرة" في منطقة عرسال تشرف على نهايتها، مؤكدة عزمها على تسليم المنطقة فور تحريرها للجيش اللبناني.

وقال مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله"، محمد عفيف، أثناء جولة ميدانية على المواقع المحررة من قبضة "النصرة" في عرسال، نظمها الحزب لأكثر من مئتي إعلامي وصحفي.

وتابع عفيف أن الأمن العام اللبناني هو من يتولى العملية التفاوضية المستمرة في محيط بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية، دون توضيح أهداف المفاوضات.

وتابع المسؤول اللبناني أن "حزب الله" سيسلم جميع المناطق في جرود عرسال للجيش اللبناني فور تحريرها بشكل كامل من قبضة المسلحين وحين يصبح الجيش اللبناني مستعدا لذلك.

قوات من الحزب تدك مواقع الارهابيين في جرود عرسال

من جهته أكد قيادي ميداني في "حزب الله"، يدعى أبو أحمد، أن مقاتلي الحزب يسيطرون في الوقت الراهن على 90% من الجرود، وأن مسلحي تنظيم "داعش" ما زالوا يسيطرون على مساحة تقدر بنحو 5 كيلومترات مربعة، يختبئ فيها أبو مالك التلي، أمير "جبهة النصرة" في القلمون الغربي.

وسقط لـ "جبهة النصرة" الارهابية في معركة عرسال نحو 90 قتيلا، وفي هذا السياق تابع القيادي الميداني: لقد أحصينا 47 جثة، أما من قتل بقذيفة في العمق، فلا نعرف عنه شيئا"، وأضاف أن بين مصابي النصرة القيادي البارز عمار وردة.

كما تكبدت "جبهة النصرة" الارهابية خسائر مادية كبيرة من حيث الآليات، مضيفا أن مقاتلي "حزب الله" دخلوا 50 مقرا للمسلحين أثناء المعركة.

الى ذلك أشار القيادي اللبناني الى احتجاز مسلحي "النصرة" أسرى من حزب الله، قائلا: لكنها ليست حالة أسر فعلية وإنما حالة خاصة ومن نوع آخر لن نعلن عنها حاليا، وذلك تعليقا على إعلان "جبهة النصرة" في وقت سابق من اليوم عن أسر 3 مقاتلين من "حزب الله" قيل إنهم ضلوا طريقهم في منطقة عرسال.