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  الأحد 6 ذی‌القعده‏ 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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حادثة السفارة الإسرائيلية: الشارع الأردني يستنفر ضد نظامه والتطبيع مع تل أبيب!

حادثة السفارة الإسرائيلية: الشارع الأردني يستنفر ضد نظامه والتطبيع مع تل أبيب! شكلت حادثة السفارة الإسرائيلية، مادة إعلامية لما أنتجته من سخطٍ شعبي أردني حول التعاطي الرسمي مع مقتل أردنيين على يد حارس أمن سفارة الكيان الإسرائيلي.

التحديات الجيوبوليتيكية التي تواجه إقليم كردستان العراق في حال الانفصال يعتقد المراقبون بأن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان العراق ستحول دون انفصاله، وفي مقدمة هذه التحديات رفض دول الجوار والحكومة المركزية في بغداد وعموم الشعب لاسيّما الشيعة.

الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.. بين الحلم والرفض يعتقد المراقبون بأن رفض الحكومة العراقية والوضع الإقلیمي وضغوطات المجتمع الدولي لا تسمح لإقليم کردستان العراق بالانفصال عن البلد، بالإضافة إلى رفض أحزاب كردية مهمة لموضوع الانفصال.

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها الوقت- أدى الانهيار الأمني في العراق عام 2014 وسيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد الى انشغال الحكومة المركزية بالحرب مما فسح المجال أمام سلطات اقليم كردستان للمضي بمشروع الانفصال...

الفخ الذي تنصبه الدول الخليجية لإقليم كردستان العراق الوقت- بالتزامن مع إستعدادات إقليم كردستان العراقي لإستفتاء تعيين المصير، تسعى الإمارات والسعودية لدعم إنفصالٍ يخدم مصالحهما ولبناء قاعدة عسكرية فيه مقابل الدعم اللامحدود. في حين تتأهب بغداد لكبح جماحهما.

أخبار

حزب الله يقترب من تطهير عرسال بالكامل وينوي تسليمها للجيش اللبناني

حزب الله يقترب من تطهير عرسال بالكامل وينوي تسليمها للجيش اللبناني

الوقت- صرّحت قوات المقاومة اللبنانية "حزب الله"، أن المفاوضات مع مسلحي "جبهة النصرة" الارهابية..

مقتل أعضاء المكتب الأمني لداعش بدير الزور الوقت- كشف الجيش السوري عن مقتل جميع أعضاء ما يُسمى بالمكتب الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي..

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مجزرة جديدة للتحالف الامريكي بحق المدنيين في سوريا.. وهذا هو عدد الضحايا الوقت- كشفت مصادر سورية اليوم السبت، عن مقتل 15 مدنيا من عائلة واحدة، في قصف..

الجيش العراقي يتأهّب لتحرير تلعفر غربي الموصل الوقت- بعد تحرير كامل الموصل من إرهاب تنظيم داعش، أكدت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة استكمال..

الجيش السوري يتقدم في ريف الرقة.. والغوطة الشرقية تطالب النصرة بالخروج الوقت- ظهر في آخر خريطة نُشرت من قبل مصادر إعلامية سورية، سيطرة الجيش السوري على بلدات..

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الجيش اللبناني يصرّ على تطهير كامل الحدود الشرقية من الإرهاب الوقت- أعلن رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن "حاتم ملاك"، أن حرب الجيش ضد الإرهاب...

زعيم كوريا الشمالية يوجّه رسالة تهديد جديدة لأمريكا؟ الوقت- توعّد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" يوم أمس الجمعة، باستهداف أمريكا..

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

مقتل أعضاء المكتب الأمني لداعش بدير الزور

الأحد 6 ذی‌القعده‏ 1438
 
 
 
 
 
مقتل أعضاء المكتب الأمني لداعش بدير الزور

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الوقت- كشف الجيش السوري عن مقتل جميع أعضاء ما يُسمى بالمكتب الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي، في الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي.

وشنّت وحدات من الجيش هجوما، يوم السبت، نقلا عن وكالة "سانا" على مواقع لمسلحي "داعش" في محيط مدينة دير الزور من الجهتين الجنوبية والغربية، حيث تمركزت عمليات الجيش على محاور محيط منطقة البانوراما والمطار والفوج 137.

وأسفرت المعارك عن مقتل العديد من مسلحي داعش، من بينهم "معاوية الفرج" أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن.. مشيرة إلى أن جميع أعضاء ما يسمى بالمكتب الأمني لـ"داعش" في قرية الحسينية، وهم: أبو عبد الله التونسي وأبو الحارث شقرا وأبو المعتصم الديري قتلوا، حيث وجدت جثثهم ملقاه قرب منتجع الواحة السياحي.

ويوم امس السبت دمّر الطيران الحربي السوري نقاطا محصنة للتنظيم الارهابي، وقضى على عدد من مسلحيه في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر ومحيط جسر الرقة ومخفر عين أبو جمعة، شمالي دير الزور وفي بادية حقل كونيكو.

يذكر أن مدينة دير الزور تشهد منذ عدة أسابيع عمليات فرار لعدد من عناصر "داعش"، بينهم قادة، تحت ضغط تقدم وحدات الجيش السوري والقوات المتحالفة مع الجيش باتجاه محافظة دير الزور.

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