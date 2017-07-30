مقتل أعضاء المكتب الأمني لداعش بدير الزور

الوقت- كشف الجيش السوري عن مقتل جميع أعضاء ما يُسمى بالمكتب الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي، في الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي.
وشنّت وحدات من الجيش هجوما، يوم السبت، نقلا عن وكالة "سانا" على مواقع لمسلحي "داعش" في محيط مدينة دير الزور من الجهتين الجنوبية والغربية، حيث تمركزت عمليات الجيش على محاور محيط منطقة البانوراما والمطار والفوج 137.
وأسفرت المعارك عن مقتل العديد من مسلحي داعش، من بينهم "معاوية الفرج" أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن.. مشيرة إلى أن جميع أعضاء ما يسمى بالمكتب الأمني لـ"داعش" في قرية الحسينية، وهم: أبو عبد الله التونسي وأبو الحارث شقرا وأبو المعتصم الديري قتلوا، حيث وجدت جثثهم ملقاه قرب منتجع الواحة السياحي.
ويوم امس السبت دمّر الطيران الحربي السوري نقاطا محصنة للتنظيم الارهابي، وقضى على عدد من مسلحيه في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر ومحيط جسر الرقة ومخفر عين أبو جمعة، شمالي دير الزور وفي بادية حقل كونيكو.
يذكر أن مدينة دير الزور تشهد منذ عدة أسابيع عمليات فرار لعدد من عناصر "داعش"، بينهم قادة، تحت ضغط تقدم وحدات الجيش السوري والقوات المتحالفة مع الجيش باتجاه محافظة دير الزور.