أكراد سوريا يصادقون على قانون التقسيم الإداري

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  السبت 5 ذی‌القعده‏ 1438
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التحديات الجيوبوليتيكية التي تواجه إقليم كردستان العراق في حال الانفصال يعتقد المراقبون بأن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان العراق ستحول دون انفصاله، وفي مقدمة هذه التحديات رفض دول الجوار والحكومة المركزية في بغداد وعموم الشعب لاسيّما الشيعة.

الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.. بين الحلم والرفض يعتقد المراقبون بأن رفض الحكومة العراقية والوضع الإقلیمي وضغوطات المجتمع الدولي لا تسمح لإقليم کردستان العراق بالانفصال عن البلد، بالإضافة إلى رفض أحزاب كردية مهمة لموضوع الانفصال.

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها الوقت- أدى الانهيار الأمني في العراق عام 2014 وسيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد الى انشغال الحكومة المركزية بالحرب مما فسح المجال أمام سلطات اقليم كردستان للمضي بمشروع الانفصال...

الفخ الذي تنصبه الدول الخليجية لإقليم كردستان العراق الوقت- بالتزامن مع إستعدادات إقليم كردستان العراقي لإستفتاء تعيين المصير، تسعى الإمارات والسعودية لدعم إنفصالٍ يخدم مصالحهما ولبناء قاعدة عسكرية فيه مقابل الدعم اللامحدود. في حين تتأهب بغداد لكبح جماحهما.

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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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عن نبل والزهراء

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المشهد اليمني

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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
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ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

أكراد سوريا يصادقون على قانون التقسيم الإداري

السبت 5 ذی‌القعده‏ 1438
 
 
 
 
 
أكراد سوريا يصادقون على قانون التقسيم الإداري

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الاكراد وهمسات تشكيل دولة في شمال سوريا

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الوقت-  أعلن أكراد سوريا اليوم السبت عن تحديدهم قانون التقسيم الاداري وقانون الانتخابات.

هذا وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا عن تصديق مجلسها الفيدرالي على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات، كما أعلن عن تحديد موعد الانتخابات المحلية والعامة، والمقرر لها أن تبدأ في شهر أيلول المقبل.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي للاكراد: "صدق اليوم السبت المجلس التأسيسي لفيدرالية روج آفا على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات".

وأوضح البيان أن المجلس حدد توقيت الانتخابات المحلية والعامة كالآتي: انتخابات الكومينات في 22 أيلول/ سبتمبر 2017، وانتخابات البلدات والنواحي والمقاطعات في يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وانتخابات مجلس الشعب في الإقليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2018".

وقالت وكالة أنباء "هاوار نيوز" الكردية إن "المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الديمقراطي لشمال سوريا اختتم أعمال اجتماعه الثالث بالمصادقة على قانون التقسيمات الإدارية والقانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات الفيدرالية".

وأضحت الوكالة أن المجلس عقد اجتماعه في صالة نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي في مقاطعة الجزيرة يومي 27 و28 تموز/ يوليو الجاري".

وأضافت الوكالة "بعد يومين من النقاشات المستفيضة على قانون التقسيمات الإدارية، وقانون الانتخابات في شمال سوريا، والنظر في كل مادة على حدا، صادق المجلس بالإجماع على القانونين واعتبارهما نافذين في المناطق الفدرالية في شمال سوريا اعتباراً من تاريخ التصديق".

وتابعت: "خلال الاجتماع أقر المجلس تكليف مفوضيات الانتخابات في مقاطعات الجزيرة، كوباني، وعفرين بالإضافة إلى مفوضية مناطق الشهباء التي تم انتخابها مؤخرا للإشراف على الانتخابات القادمة في المناطق الفيدرالية في شمال سوريا، إلى حين تشكيل مفوضية عليا للانتخابات في عموم مناطق فيدرالية شمال سوريا".

يذكر أنه في آذار/ مارس 2015، أعلنت بعض المناطق في شمال سوريا، يسكنها مكون كردي بجوار العرب والسريان والآشوريين وغيرهم من الأعراق الإثنية، أعلنت نفسها من طرف واحد إقليما فدراليا يٌدار ذاتيا باسم "روج آفا" في شمال سوريا.

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