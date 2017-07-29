الجيش اللبناني يصرّ على تطهير كامل الحدود الشرقية من الإرهاب

الوقت- أعلن رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن "حاتم ملاك"، أن حرب الجيش ضد الإرهاب ستبقى مفتوحة حتى تحرير آخر شبر من الحدود الشرقية.
ولفت اللواء ملاك إلى أن المعركة المقبلة ستكون فاصلة وسينتصر الجيش فيها لا محالة، كما انتصر سابقا في كل المواجهات التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية.
وتفقد رئيس أركان الجيش اللبناني مساء الجمعة، الوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق البقاع ورأس بعلبك وعرسال الموجودة فب البقاع الشمالب اللبناني، حيث اطلع على أوضاعها وإجراءاتها الميدانب ثم اجتمع بالضباط والعسكريين.
وأشاد الضابط اللبناني بجهود الضباط والعسكريين وتضحياتهم خلال الأيام الماضية في ضرب خطوط تسلل الإرهابيين باتجاه بلدة عرسال أو مخيمات النازحين، وبالتالي تأمين حماية الأهالي وإبعادهم عن ساحة الاشتباكات، إضافة إلى تأمين وصول المساعدات الغذائية والطبية لهذه المخيمات بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي.
وأكد اللواء ملاك أن النازحين في المخيمات هم في حمى الجيش الذي يحرص على سلامتهم كالمواطنين اللبنانيين، ويتعامل معهم بروح الأخوة والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري، منوّها إلى أن وجود المسلحين بين صفوفهم يعقد هذه العلاقة والمطلوب منهم العمل على تجنب الإرهابيين والتعاون مع الجيش في هذا الإطار.
وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، أن الجيش يستعد حاليا لمعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي من منطلق دفاعي وليس من منطلق هجومي، لافتا إلى أن الأمر عندما أصبح يتعلق بداخل الأراضي اللبنانية ومواجهة التنظيم الأسوأ وهو داعش الإرهابي، فإن الجيش اللبناني قام بكل احتياطاته وسيقوم بدوره في المواجهة وهو مدعوم من جميع اللبنانيين.