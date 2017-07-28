دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب أرنب

الوقت- في قضية غريبة حصلت خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز، توفي أرنب عملاق خلال رحلة جوية، ورفع مالكو الأرنب دعوى قضائية ضد الشركة مدعين أن موظفي الشركة مسؤولون عن قتل الأرنب.

حيث رفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة الجزائية بمقاطعة بولك في دي موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب "سايمون" وهو ابن "أكبر أرنب في العالم"، أملا في أن يتخطى والدَه في الحجم ليلقب باللقب نفسه ويجني الأرباح في مهرجان ولاية أيوا الأمريكية.

وعُثر على سايمون متوفياً عند نقله جوا من بلدته إلى كانساس سيتي، في حظيرة خلال توقف الطائرة في شيكاغو.

وفي هذا الإطار، أكد محامي مالكي الأرنب أن الأرنب العملاق ربما توفي بعدما وُضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف، ولكن الشركة نفت ذلك، وزعم أن موظفي يونايتد إيرلاينز أحرقوا جثة سايمون على الفور دون تصريح من مالكيه وقبل إجراء تشريح له.

وقالت مجموعة المستثمرين في الدعوى إن "ملابسات وسبب نفوق سايمون لا تزال مريبة بدرجة كبيرة".

وقال تشارلز هوبارت المتحدث باسم يونايتد إيرلاينز في بيان صحفي "أصابنا نفوق سايمون في أبريل/نيسان بالحزن. لقد تلقينا هذه الدعوى ونقوم بمراجعتها حاليا".