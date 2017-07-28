السكر يغذي الخلايا السرطانية

الوقت- اكدت بعض الدراسات أن السكر أحد أنواع الكربوهيدرات الذي يغذي الخلايا السرطانية في الجسم، بالطريقة ذاتها التي يغذي بها جميع الخلايا الأخرى في الجسم.

حيث يمكن للأجسام أن تحافظ على مستويات طبيعية للسكر في الدم، وحتى من دون تناول الكربوهيدرات، وذلك عن طريق البروتين والدهون.

ويعتبر السكر أحد أنواع الكربوهيدرات، وعند تناول السكر يقوم البنكرياس بإنتاج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على تحويل السكر إلى طاقة لخلايا الجسم.

وفي هذا الإطار، أشار البروفيسور "سانشيز أراندا" الرئيس التنفيذي لمجلس الأورام بأستراليا إلى أن "وقف وصول السكر إلى الخلايا السرطانية يعني أيضا أن خلايا الجسم السليمة ستصبح متعطشة للسكريات الضرورية".

وأضاف "أعتقد بأن ذلك سيجعلك تفقد الوزن، ما من شأنه تقليل كفاءة جهاز المناعة، وزيادة احتمال نمو السرطان".

والجدير بالذكر أن الإفراط في استهلاك السكر يزيد من خطر الاصابات بسرطانات معينة حيث أكد البروفيسور أراندا أن "ما يزيد عن 3% من إجمالي عدد السرطانات التي يتم تشخيصها في أستراليا ترتبط بالبدانة أو زيادة الوزن".