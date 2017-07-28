البرلمان التركي يسقط عضوية نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي

الوقت- أعلن البرلمان التركي، اسقاط عضوية النائبين فيصل ساري يلدز و توغبا هزر أوزتورك الذان ينتميان الى أبرز حزب موال للأكراد بذريعة "الغياب المتكرر".
وبحسب وسائل اعلام تركية، فان غالبية كبيرة في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم اقالت النائب فيصل ساري يلدز والنائبة توغبا هزر أوزتورك اللذين يمثلان حزب الشعوب الديموقراطي، مشيرة الى أن البرلمان أسقط في وقت سابق عضوية عشرة من نوابه بذرائع مختلفة.
بدورها أدرجت وازرة الداخلية التركية كلا من أوزتورك وساري يلدز على قائمة نشرتها في حزيران/يونيو تتضمن أسماء 130 مواطنا تركيا موجودين في الخارج، متوعدة بتجريدهم من الجنسية إذا لم يعودوا إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب سربيل كمال باي عبر تويتر إن "من يستغلون إرادة الشعب عبر التصويت (على الإقالة) بذريعة الغياب المتكرر، ومن يغضون النظر عن التطهير السياسي عليهم أن يستعدوا للعيش في العار"، وأضافت إن "الديكتاتورية الأكثر إثارة للضحك والبكاء في التاريخ لن تفلت من العدالة".
وكان الحزب خسر عضوية أيضا 4 من نوابهم، بعد أن أقدم حزب العدالة والتنمية على اسقاط عضويتهم بذرائع مختلفة.