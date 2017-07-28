الجوز يعزز صحة الجهاز الهضمي

الوقت- كشفت دراسة أميركية حديثة اجريت في جامعة ولاية لويزيانا بالتعاون مع المعهد الأميركي لبحوث السرطان، بأن اتباع نظام غذائي غني بالجوز يساهم بشكل كبير في صحة الجهاز الهضمي وسلامته.
وتوصل الباحثون بعد أن اجروا مجموعة تجارب على الفئران، فأطعموا المجموعة الأولى كمية من الجوز تعادل بالنسبة للبشر حوالي ستين غرام يومياً، اما المجموعة الثانية فلم تتناول الجوز، وذلك لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.
ووجدوا أن المجموعة الاولى زادت لديها بكتيريا الأمعاء النافعة بكثرة والتي تلعب دورا هاماً في صحة الجهاز الهضمي. بحيث تقوم بامتصاص بعض المغذيات، وتحرص على التوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة التي تستقر في الأمعاء.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحثون أن صحة الأمعاء ترتبط بشكل كبير بالصحة العامة لبقية الجسم، وأضافوا أن دراستهم تكشف أن الجوز يعزز صحة القناة الهضمية.