رقائق الذاكرة تزيد من أرباح سامسونغ

الوقت- أعلنت شركة سامسونغ أن الاستثمار في رقائق الذاكرة قادها إلى تحقيق الكثير من الأرباح في الأسواق الإلكترونية في الربع الثاني من العام الجاري.
وفي هذا الإطار، أكدت الشركة في بيان لها أنه "بالنظر قدما إلى الربع الثالث تتوقع الشركة استمرار الأوضاع المواتية لأشباه الموصلات.. على الرغم من أن الأرباح الإجمالية قد تتراجع قليلا على أساس فصلي مع تراجع أرباح شاشات العرض وأنشطة المحمول".
وأشارت سامسونغ إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت حوالي 72.7 % إلى 14.1 تريليون وون في الربع الثاني، مقارنة مع 14 تريليون وون في توقعات شهر يوليو، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت إيراداتها 19.8% إلى 61 تريليون وون.