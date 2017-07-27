دعوات لشد الرحال الى القدس ودخول الأقصى بالتكبير والتهليل

الوقت- دعا شيوخ مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، المصلين في القدس والداخل، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى الدخول لباحات المسجد الأقصى المبارك، مكبرين ومهللين.
كما دعت المرجعيات الدينية المصلين في بيان صحفي لها، إلى "شد الرحال اليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غدا وفي كل جمعة"، وطالب البيان بأن يدخل المصلون المسجد “مكبرين مهللين وألستنا تنهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الاقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا.”
وأكدت المرجعيات، أن إجبار الاحتلال على سحب البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية وإنزال ما نصبه من جسور، هو جزء من مطالبنا العادلة والمتمثلة في إعادة مفاتيح باب المغاربة منذ العام 1967، مع ضرورة الاستمرار المطالبة بتحقيقها.
وحيّت المرجعيات، الدينية كافة القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب مسلمين ومسيحيين في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وكافة قيادته ونوابه في الداخل والشتات، بمختلف فئاتهم وأطيافهم في وقفتهم المشرفة عن صدق انتمائهم، وحبهم الوطني والمعهود.
بدوره، طالب خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري جماهير شعبنا "بالاستمرار بالحشد نحو المسجد الأقصى، لتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات".