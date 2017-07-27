رسالة من مجاهدي المقاومة للسيد حسن نصر الله..صورة

الوقت- توجّه مجاهدو المقاومة الاسلامية برسالة الى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أجابوا فيها على الكلام الوجداني الذي تحدّث به الأمين العام في خطابه مساء أمس عن المجاهدين والشهداء والجرحى.
وفيما يلي نصر الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمدٍ وآل بيته الطيبين الطاهرين
السلام عليك يا سليل محمد وبضعة علي السلام عليك يا نفحةً من أنفاسِ بقية الله في الارضين
السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله وإمام زمانه وللخامنئي الولي المفدى
السلام عليك يا ناصر الدين الله
السلام عليك يا معزّ عباد الله
السلام عليك يا قاهر اعداء الله
السلام عليك يا عنوان كرامة هذه الأمة وصانع انتصاراتها
السلام عليك يا مذل الصهاينة الغاصبين السلام عليك يا أمل القدس وفلسطين
السلام عليك يا ساكناً في قلوب الملايين السلام عليك يا نصيراً للمظلومين والمستضعفين
السلام عليك تصدحُ بكلمة الحق في وجه الطغاة والشياطين
السلام على صدقك وإخلاصك
السلام على جهادك وعطائك
السلام على عشقك وفنائك
السلام على صبرك ووفائك الحمد لله الذي منّ بك علينا
الحمد لله على وجودك الشريف بيننا
الحمدلله الذي جعلنا من محبيك ومواليك الحمد لله الذي جعلنا من معاصيرك
الحمد لله الذي نصرنا بك وأعزنا بك وأكرمنا بك
الحمدلله الذي أنقذنا بك وأحيانا بك وهدانا بك الحمد لله على جميع محامده وانت الكثير من محامده
نعاهدكٓ يا سيدنا على الطاعة والولاء ونفديك بالاموال والأنفس والأبناء تكفي اشارةٌ من أصبعك لنخوض اللجج ونبذل المهج ونقتحم الموت على الموت في فداءً لنهجك يا بن رسول الله
إخواتك وأبنائك في جرود عرسال والقلمون
بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٧
والسلام عليكم ورحمة الله
وكان الأمين العام لحزب الله قد تحدث الى المجاهدين والشهداء والجرحى والمضحين خلال خطاب له حول مجريات معركة تحرير جرود عرسال، بكلام فيه الكثير الوجدان، ومشاعر المحبة والتقدير والاحترام.