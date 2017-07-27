بالصور..دمشق تدخل كتاب غينيس بانجاز جديد

الوقت- تستعد العاصمة السورية دمشق، يوم السبت القادم، لدخول كتاب غينيس للأرقام القياسية، بعد اتمام تنفيذ أكبر جريدة في العالم من حيث الحجم.
وستشكل الجريدة أكبر مساحة ثقافية ومعلوماتية في سوريا والعالم، إذ ستنتقل الجريدة الورقية من الورق الليّن إلى الجدار الصلب، في حدث غير مسبوق عالمياً.
و سيشاهد سكان العاصمة دمشق، أكبر جريدة في العالم من حيث الحجم، حيث ستغطي أوراق ملوّنة أحجار فندق "سميراميس"، وذلك في سابقة إعلانية فريدة تحمل نمطاً مختلفاً من الدعاية، في مكان يمرّ به أي مواطن يودّ الانتقال من جزء إلى آخر في العاصمة، وفي مكان يكتظّ بالمارة ما يتيح مشاهدة الصحيفة العملاقة من قبل أكبر عدد ممكن من الناس.
وجاءت الفكرة من باب الاستفادة من فترة إعادة تأهيل الفندق، واستثمار الموقع المميز في قلب المدينة، فعمدت جريدة المكتب نقل مضمونها من الورق الليّن إلى الجدار الصلب، لتصدر عدداً كل ثلاثة أشهر، بشكل مبتكر، ومضمون متجدّد يحمل طابعاً تثقيفيا، ومساحة مغرية للإعلان والتسويق تضم صوراً ملونة وشرحاً بسيطاً عن المنتج.
وتمت مقارنة مساحة هذه الجريدة مع غيرها من تجارب بلدان العالم، ففاقت مساحة الأوراق المطبوعة الـ 2000 متر مربع، لتكون الأكبر على الإطلاق.