العبادي: المقاتلون حققوا الانتصار والوحدة الوطنية بأروع معانيها

الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن المقاتلين الذين حرروا البلاد من تنظيم داعش الارهابي تجاوزوا الطائفية وحققوا الانتصار والوحدة الوطنية بأروع معانيها.

وأضاف العبادي، في كلمة افتتح بها اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى استثمار الوحدة الوطنية والعمل "بتفان وتضحية" أسوة بالمقاتلين الذين وصفهم بأنهم "حملوا أرواحهم على أكفهم".

تابع العبادي "لنا الشرف كعراقيين أن نقضي على داعش، وسنواصل عمليات تحرير ما تبقى من أراض في تلعفر والحويجة وغرب الأنبار بنفس القوة والعزيمة".

من جهة أخرى، تطرق العبادي إلى جرائم الخطف والقتل التي استهدفت الكوادر الطبية مؤخرا وخاصة في بغداد معلقا بالقول إن "حماية المواطنين من مسؤولية وواجب الحكومة، وبالأخص منهم الأطباء". ووجه بأهمية توضيح ملابسات هذه الجرائم التي اعتبرها تحدث نتيجة تصرفات فردية ونزاعات عائلية وليست جرائم منظمة، كما يشاع.