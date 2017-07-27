بالصورة...زوجة رئيس لبناني سابق تحضر الطعام لمقاتلي حزب الله

الوقت- شاركت زوجة إميل لحود أندريه لحود الرئيس اللبناني السابق بإعداد الطعام في مجمع سيد الشهداء لإرساله لمقاتلي حزب الله في جرود عرسال.
وتظهر في الصورة كيف تشارك زوجة الرئيس اميل لحود الذي ينتمي للطائفة المسيحية في اعداد الطعام لمقاتلي حزب الله الذين يخوضون معارك تطهير عرسال والقلمون من ارهابيي النصرة.
وفي سياق اخر تتواصل العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال من الإرهابيين، وقام مجاهدو المقاومة بالتثبيت في النقاط التي تقدموا إليها خلال الساعات الماضية.
واستهدف مجاهدو المقاومة بالقصف المدفعي نقاط انتشار إرهابيي جبهة النصرة عند خط تماس التلال التي سيطروا عليها نهار الثلاثاء في جرود عرسال، ونفت المقاومة الأخبار التي تحدثت عن استهداف المجاهدين المدنيين في منطقة وادي حميد بجرود عرسال.
وخلال تقدم المقاومة، اصيب مسؤول عمليات جبهة النصرة في جرود عرسال المدعو "عمار وردي" بنيران مجاهدي المقاومة، ما أدى إلى حالة تخبط بصفوف الإرهابيين، وسط تضييق للخناق عليهم أكثر في الجرود.
وليل أمس، دمر مجاهدو المقاومة 3 آليات وقاعدة اطلاق صواريخ موجهة لجبهة النصرة في جرود عرسال. كما شن المقاومون أمس هجوماً واسعاً في جرود عرسال أوقع 17 قتيلاً وعشرات الإصابات في صفوف إرهابيي النصرة، وعرف من القتلى: أبو عدي، أبو عمر التلي، أبو محمد قاسم، أبو علي شاكوش، أبو أسامة.