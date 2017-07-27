نتنياهو يتوعّد بإغلاق قناة الجزيرة!

الوقت- توعّد رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس بطرد قناة الجزيرة الإخبارية، في الوقت الذي تكثف فيه القناة تغطيتها لأحداث القدس المحتلة وردة فعل الفلسطينيين على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وصرّح نتنياهو بهذا الموقف على صفحته على "فيسبوك"، وفقا لموقع "I24" الإسرائيلي، أنه سيعمل على "سن القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل.
وزعم رئيس وزراء الاحتلال أن الجزيرة لم تتوقف عن التحريض على العنف حول جبل الهيكل (المسجد الأقصى).
وتابع نتنياهو إنه توجه عدة مرات إلى "جهات إنفاذ القانون مطالبا بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا لم يُنفذ هذا الأمر بسبب تحليل قانوني، فسأعمل على سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل".
يذكر أن قناة الجزيرة القطرية قامت بتغطية مكثفة لأحداث المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية الجديدة فيه، عبر برامجها التلفزيونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.