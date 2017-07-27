عادات يجب مراعاتها لنوم سليم

الوقت- الجميع يعلم أن نوعية النوم والساعات الكافية منه ليلاً تنعكس مباشرة على نمط حياتنا وعلى الطريقة التي نشعر بها خلال النهار. فالحرمان من نوم ليلة واحدة فقط أو حتى عدم النوم بأريحية سيتعب الشخص طوال النهار ولن يستطيع أداء واجباته بشكل سليم. إلا أن الخطير في المسألة أن الأشخاص الذين لا ينالون قسطاً كافياً من النوم على فترات طويلة قد يعانون من بعض الأمراض الخطيرة.

كما أن النوم جيداً وبأسلوب سليم يعزز صحة الإنسان بشكل عام ويقوي الذاكرة ويحفز نشاط الدماغ ويمنع التشنجات المفاجئة التي يسببها نقص الأوكسجين في الجسم. وهناك عادات يجب تجنبها لأنها تؤثر على النوم سلباً ويمكن أن تسبب الأرق المزمن. وفيما يلي سنعرفكم على بعض العادات المفيدة التي ينصح بها الأطباء والأخصائيون لنوم سليم وهادئ:

شرب الكافيين وخصوصاً القهوة في وقت متأخر

يعتبر الكافيين من أكثر المواد المؤثرة في تنشيط ذهن الإنسان وتحفيزه على الإستيقاظ، لذا يجب تجنب الكافيين في القهوة والشاي والشوكلاته والمشروبات الغازية وغيرها من أشياء تحتوي الكافيين، وهنا نأكد على عدم تناولها قبل النوم بثلاثة ساعات على أقل تقدير. ونلفت أن النيكوتين كذلك مضر النوم لذا فالتدخين بأنواعه يمنع النوم ويعتبر عادة سيئة كذلك.

تصفح الإنترنت ليلاً:

ما يعرف بالضوء الأزرق الموجود في الأجهزة الإلكترونية مضر جداً في تنظيم الساعة البيولوجية لجسم الإنسان. وباتت عادة تصفح الإنترنت وإستعمال الهاتف قبل النوم من أكثر العادات المنتشرة حول العالم بحسب بعض الإحصائيات، لذا ينصح بالإبتعاد عن الضوء الأزرق قبل النوم بـ 2 إلى 3 ساعات.

القيلولة المتأخرة:

تعتبر القيلولة بعد الساعة الثالثة بعد الظهر من العادات السيئة المنتشرة، فالقيلولة في هذا الوقت تسبب الإستيقاظ لساعات متأخرة ليلاً، لذا في حال حاجتكم لقيلولة احرصوا على أخذها في وقت أبكر خلال النهار.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة

يعتبر الأكل قبل النوم مباشرة من الامور التي تخرب عملية النوم عند الإنسان فإما تمنع الشخص من النوم بأريحية فيرى الكوابيس ويضربه عسر الهضم أو تحرمه النوم من أساسه، وهنا نشير إلى ضرورة تجنب الأكل قبل النوم بساعات حتى لو كانت الوجبة خفيفة. نذكر أن بعض الأشخاص لا يتأثرون كغيرهم بهذه المسألة كما يجب ان نلفت أن الأكل قرب مكان النوم يعتبر عادة سيئة جداً كذلك وأن الأكل قبل النوم له تداعيات سلبية أخرى على الصحة فيسبب السمنة وأمراض القلب وغيرها من أمور لذا تجنبوا هذه العادة السيئة.

درجة الحرارة العالية في غرفة النوم

درجة حرارة الغرفة التي ينام فيها الفرد تؤثر بشكل كبير على نظام نومه، إذ ينصح الأحصائيون بمراعاة حرارة الغرفة او مكان النوم والحرص على بقائه بارداً إلى حد ما، الأمر الذي سيسمح للجسم بتعديل درجة حرارته متأثراً بحرارة الغرفة فيحظى بنومة هنيئة. أما الغرفة الساخنة ستسبب التعرق وقد تمنع الفرد من النوم بشكل طبيعي.

تجنب ساعات النوم غير المنظمة

الدخول في روتين منتظم بالذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم واحدة من أهم العادات التي يمكن أن تؤمن نوماً هانئاً للفرد. جزء مهم من الحفاظ على روتين النوم يكون بالحفاظ على هذا الروتين حتى في العطلات وعطلة نهاية الأسبوع خاصة من خلال تجنب السهر حتى وقت متأخر.

حرمان نفسك من النوم خلال منتصف الأسبوع والنوم بنهم في عطلة نهاية الأسبوع يضر أكثر بدورة النوم عند الفرد من كونه يفيده. لذا لا بد من الحرص على تنظيم النوم والإلتزام بساعات معينة للإستيقاظ كذلك.