بريطانيا تسعى لحظر سيارات البنزين والديزل

الوقت- قدم وزير البيئة البريطاني "مايكل غوف" استراتيجية جديدة لتحسين نوعية الهواء من التلوث في بريطانيا، بأن تكون جميع السيارات على الطرق في المملكة بنهاية المطاف كهربائية أو هجينة، وذلك بحظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في عام 2040.

وستطبق "ضرائب التلوث" الجديدة على أكثر الطرق ازدحاما في بريطانيا كالعاصمة لندن والمدن والبلدات الكبيرة، وخاصة الطريقين الذين يكثر فيهما الإزدحام وهما "M4" بالقرب من لندن، و"M32" في بريستول.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هناك 81 طريقا رئيسيا في 17 مدينة، بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لأنها "تنتهك معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي"، مما يعرض سكانها للخطر.

وفي هذا الإطار، أشارالمتحدث باسم الحكومة إلى أن "خطتنا للحد من سيارات الوقود ستساعد المجالس المحلية على تنظيف النقاط الساخنة للانبعاثات".

وأضاف أنه "لا يجب إلقاء اللوم على سائقي الديزل، وإنما يجب مساعدتهم على التحول إلى سيارات أنظف"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشاور بشأن عدد من الإجراءات لدعم سائقي السيارات المتأثرين بالخطط المحلية.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة "السلام الأخضر" أن موعد حظر سيارات البنزين والديزل عام 2040، متأخر جدا، لأن ذلك سيعنى الانتظار لمدة 25 عاما تقريبا قبل اتخاذ إجراء "لمعالجة حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن تلوث الهواء".