دبابات ابرامز السعودية بمرمى الصورايخ اليمنية الموجهة

الوقت- تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تدمير دبابة "أبرامز" سعودية بصاروخ موجه في موقع الخشل بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ موجه دبابة ابرامز سعودية في موقع الخشل السعودي بجيزان، ما أسفر عن احتراقها ومصرع وإصابة من عليها.
وأضاف المصدر لموقع المسيرة نت، أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتجمعا لآليات جيش العدو السعودي في المنطقة عينها، محققة إصابات مباشرة، وأكد المصدر استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد.
وفي نجران، لقي طاقم آلية عسكرية سعودية مصرعهم بكمين لجماعة "أنصار الله" بعبوة ناسفة قبالة منفذ الخضراء، كما استهدفت مدفعية جماعة "أنصار الله" تجمعاً عسكرياً سعودياً خلف المنفذ.