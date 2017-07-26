القوات العراقية تطلق معركة تحرير صحراء الأنبار

الوقت- اعلن اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة ، الأربعاء، انطلاق عمليات تفتيش واسعة لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.

وقال المحمدي ، بحسب السومرية نيوز، إن "قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والشرطة ومقاتلي العشائر انطلقوا، صباح اليوم، بعمليات تفتيش واسعة في صحراء غربي الأنبار"، وأضاف المحمدي، أن "العملية تشمل الصحراء والمناطق الواقعة بين بحيرة الثرثار ونهر الفرات شمال الأنبار من جهة وشمال غرب ناحية كبيسه من جهة أخرى"، لافتا الى أن "الهدف منها مطاردة عناصر داعش في الصحراء والقضاء عليهم".

وكان عناصر تنظيم داعش الارهابي معظمهم الى الصحراء بعد طردهم من المناطق والمدن المحررة بالأنبار، فيما تستخدم تلك العصابات هذه الصحراء منطلقا لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد المناطق الامنة.