أمير سعودي: ولي عهد أبو ظبي شيطان وخسيس

الوقت- وصف الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد أبو ظبي بأنه شيطان وخسيس، مطالبا اياه بعدم وضع صورته بجانب صورة العاهل السعودي.
وأضاف الأمير السعودي، بأبيات شعرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا تحط صورتك جنب سلمان. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي…الخسيس مثلك ما يقرب كحيلان. ماتاصل نعلته يا السرسري…وجهك أسود, وجه شيطان. خاين دين في جهنم ترتمي".
وفي تغريدة أخرى: "يا التافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي.. زايد لو طلع عاد غضبان… خذها مني وأنا أبوتركي الفيصلي".
وأضاف: "إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذ إجازه دامك خوي لاحشا منت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي باكر لاجيت للواحد الديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي".