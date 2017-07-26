مجلس النواب الأمريكي يتسجوب صهر ترامب

الوقت- أعلنت وسائل اعلام أمريكية، أن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب استجوبوا مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، لنحو ثلاث ساعات أمس الثلاثاء في إطار تحقيق تجريه اللجنة في الصلات المحتملة بين روسيا وحملة ترامب.
وقال العضو الجمهوري باللجنة مايك كوناواي: "وجدته صريحا ومباشرا. أراد الإجابة عن كل سؤال لدينا"، وذكر العضو الديمقراطي باللجنة آدم شيف أن كوشنر ومحاميه تقبلا العودة لمزيد من الاستجواب. وأضاف: "لقد كانت جلسة مثمرة للغاية".
وتم التحقيق مع صهر ترامب بشأن اجتماعين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك في برج ترامب بنيويورك في ديسمبر كانون الأول بالإضافة إلى اجتماع مع مدير بنك التنمية الحكومي الروسي.