ترامب: أوباما يتحمل مسؤولية كبيرة عن الازمة السورية

الوقت- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما بالمسؤولية عن الأزمة السورية، معتبراً أن أوباما سمح بتدخل ايران ورسيا وحزب الله في سوريا.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من داخل البيت الابيض، لو قام الرئيس السابق بإجراء ضد الأسد لما كان هناك على الارجح اليوم تدخل إيراني إو روسي في النزاع السوري، متهماً الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" وتعهد منع نظامه من شن مزيد من الهجمات الكيميائية، وقال ترامب "لست معجبا بالأسد.. اعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد وللإنسانية فظيع".
وأشار ترامب الرئيس الأمريكي بأنه هو من أصدر الأمر بشن ضربة عسكرية ضخمة بصواريخ كروز على قاعدة جوية للنظام السوري عقابا له على استخدامه أسلحة كيميائية، قال "انا لست شخصا سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت مما حاول القيام به وما قام به مرارا".
كذلك اعتبر ترامب، أن حزب الله اللبناني يشكل تهديدا للشرق الأوسط برمته، وقال ترامب إن "حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللمنطقة برمتها"،وأنه "يواصل تعزيز ترسانته العسكرية مما يهدد باندلاع نزاع جديد مع اسرائيل".