خبر سار لمحبي مسلسل "صراع العروش"

الوقت- أشار الكاتب جورج آر.آر.مارتن إلى أنه من الممكن أن يصدر كتابين جديدين من سلسلة كتبه التي تحولت إلى المسلسل الشهير game of thrones لعام 2018.

ويعمل الكاتب مارتن الذي تحولت سلسلة رواياته "إيه سونغ أوف آيس آند فاير" إلى المسلسل الملحمي، حاليا على الجزء السادس من كتبه، الذي يحمل عنوان "ذا ويندز أوف وينتر" وآخر كتاب من السلسلة صدر في عام 2011 تحت عنوان "إيه دانس ويذ دراغونز".

وفي هذا الإطار، نشر مارتن على مدونته "مازلت أعمل عليه، ما زال أمامي بضعة أشهر (كم بالتحديد؟ سؤال وجيه)، مازلت أصادف أياما جيدة وأخرى سيئة، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وأضاف "لكنني أعتقد أنكم ستحصلون مني على كتاب عن ويستروس خلال 2018 .. وربما كتابان. يمكن للصبي أن يحلم".

ويذكر أن مارتن قد تعرض لانتقادات كثيرة لبطئه في كتابة الجزء السادس من (غيم أوف ثرونز) وهي قصة ملحمة صراع أجيال من أسر للسيطرة على العرش الحديدي الذي يحكم الممالك السبعة في قارة ويستروس، ومن المقرر أن ينتهي المسلسل العام المقبل بالجزء الثامن، والذي سيكشف عن من سيتولى العرش.