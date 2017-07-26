الأغذية عالية الدهون تضر الحامل والجنين

الوقت- أكدت دراسة أمريكية حديثة أجريت في جامعة أوريجون للصحة والعلوم، إلى أن تناول الغذاء عالي الدهون أثناء الحمل يضر بالحامل والجنين، حيث يزيد من فرص إصابتهم باضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب عند الكبر.

وأوضح العلماء إلى أن الدراسات ربطت بين معاناة الحوامل من السمنة أو الوزن الزائد وإصابة أطفالهم باضطرابات في الصحة النفسية والنمو العصبي.

وأجرى الباحثون هذه الدراسة عندما تابعوا حالة 135 من الحوامل وقسموهن إلى مجموعتين، المجموعة الأولى اتبعت نظاماً غذائياً عالي الدهون، أما الثانية اتبعت نظاماً غذائياً صحياً.

وتوصل الباحثون إلى أن الأطفال في المجموعة الأولى، زادت لديهم نسبة القلق والتوتر مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وقام فريق البحث بفحص الاختلافات الفسيولوجية بين المجموعتين، ووجدوا أن التعرض لنظام غذائي عالي الدهون أثناء الحمل، يعطل تطور الخلايا العصبية التي تحتوي على السيروتونين، وهو ناقل عصبي مهم في تطوير أدمغة الأجنة.

وطالب العلماء أن بالعمل أكثر على تثقيف الحوامل حول المخاطر المحتملة للأغذية عالية الدهون، وبضرورة أن يتخذن نظاماً غذائياً صحياً يحمي الحامل والجنين من أي آثار سلبية.