سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد

الوقت- مدد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عقده لعام جديد مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
حيث ينتهي عقد المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 47 عاماً مع النادي المدريدي في أواخر يونيو 2018، وكشفت صحيفة إسبانية أن المدرب "توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد حول تمديد عقده عاما إضافيا".
وفضل سيميوني تقليص مدة عقده الأصلي من 2020 الى 2018، بعد خسارة أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.
حاول سيميوني أن يخفف من كثرة التوقعات المتداولة حول مصيره في عالم كرة القدم، حيث أكد ارتباطه بالنادي الذي قدم معه خمسة ألقاب منها الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2012 والدوري الإسباني عام 2013، وأصبح يتمتع بشعبية عارمة بين مشجعيه.