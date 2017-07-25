قائد الجيش اللبناني: نسعى لحماية أهالي عرسال من الارهابيين

الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الثلاثاء، على دور القوات المسلحة اللبنانية لحماية أهالي عرسال بالتوازي مع عملية التحرير.
وأكد قائد الجيش، خلال تفقده جهود القوات الجوية في عين الرمانة ، لتطوير قدراتها ورفع مستوى أدائها القتالي بالإمكانات المتوافرة، منوها بـ "دورها الفاعل في دعم الوحدات الميدانية، من خلال عمليات الاستطلاع الجوي وتدمير الأهداف"، داعيا “الضباط والعسكريين إلى الاستعداد الكامل للقيام بالمهمات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
وحول الأحداث الجارية في عرسال، أكد العماد عون أن "وحدات الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية، تستهدف دائما وفي أي وقت من الأوقات، مواقع المجموعات الإرهابية وتحركاتها وخطوط تسللها بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي أدى تباعا إلى محاصرتها وتضييق الخناق عليها إلى الحد الأقصى".
وأضاف "أن جهد الجيش يتركز حاليا على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين، كما يقوم أيضا وبالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني، بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".
وبالنسبة إلى التوقيفات الأخيرة في المخيمات، لفت قائد الجيش إلى "وجود 50 إرهابيا خطيرا من بين الموقوفين، بعضهم من الرؤوس المدبرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على مهنية عرسال خلال أحداث آب 2014"، مؤكدا أن "الجيش ومع التزامه الدقيق بمعايير حقوق الإنسان، لن يجعل من المخيمات ستارا للارهابيين، يمكنهم من التخطيط في الخفاء والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل".