الاندبندنت: الحرب بين كوريا الشمالية وامريكا ستكون "مروعة"

الوقت- قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الثلاثاء في مقال للكاتب "بن كنتيش"، أن الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "لا يمكن تصورها".

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة في البحرية الجنرال جوزيف دانفورد أن الصراع الكوري – الامريكي سيكون "مروع" وسيشمل عدد كبير الوفيات.

وقال جوزيف دانفورد أن من واجبه إعداد خيارات لحرب مع كوريا الشمالية وقال أنه لا يستبعد احتمال نشوب صراع "مروع".

وعلى الرغم من الاعتراف بأن هذه الحرب قد تنطوي على خسائر فادحة في الأرواح، قال الجنرال دانفورد أن من واجبه إعداد خيارات عسكرية من أجل حماية المواطنين الأمريكيين.

وتابعت الصحيفة البريطانية بالقول أن كوريا الشمالية واصلت اختبار صواريخ بعيدة المدى ذاتية الدفع في الأسابيع الأخيرة، ويعتقد أنها قد وضعت عدة رؤوس حربية نووية، على الرغم من التهديدات من عواقب وخيمة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويأتي هذا في الوقت الذي حذر مسؤولون بوزارة الدفاع الامريكية ان كوريا الشمالية تعتزم اختبار صاروخ آخر بين القارات ليتزامن مع الذكرى 27 يوليو من نهاية الحرب الكورية.