الإكتئاب يؤثر سلباً على أنسجة الدماغ

الوقت- أكدت دراسة بريطانية حديثة أجريت في جامعة إدنبرة بأن الاكتئاب يمكن أن يؤثر سلباً على هيكل وأنسجة الدماغ.
وقام العلماء بفحص أدمغة أكثر من 3000 شخص، باستخدام تقنية مطورة لتصوير الدماغ والكشف عن نسبة تأثير الاكتئاب عليه.
وتوصل العلماء إلى أن الاكتئاب يؤثر على الدماغ ويقوم بتغييرات كثيرة في أجزاء (المادة البيضاء) وهي مجموعة من الأنسجة التي تربط مناطق الدماغ، ووظيفتها نقل المعلومات بين مناطق الدماغ وباقي أعضاء الجسم، وهي عنصر رئيسي في الدماغ، وأي تعطيل أو تغير فيها يؤثر على مهارات التفكير.
وفي هذا الإطار، أشارت "هيذر والي" قائدة فريق البحث بقسم الطب النفسي في جامعة إدنبرة إلى أن "الدراسة تكشف أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لديهم تغيرات في أنسجة المادة البيضاء من الدماغ، وفهم الآليات التي تحدث بها هذه التغييرات في الدماغ سوف يعطينا فرصة لتطوير أساليب جديدة وأكثر فعالية لعلاج الاكتئاب، والحد من تأثير تلك التغييرات على المزاج".