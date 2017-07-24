نظام غذائي للنباتيين غني بالحديد

الوقت- أكدت "المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية" بأن الكثير من الأشخاص النباتيين يعانون من نقص في الحديد بسبب نظامهم الغذائي وعدم أكلهم اللحوم الكافية للحصول على كمية الحديد اليومي الموصى بها للبالغين وهي 8-27 ملغ.
وجا في التوصيات أنه يجب على الاشخاص النباتيين اتباع نظام غذائي معين للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من الحديد:
- السبانخ الخضراء فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وتعالج الانيميا أي فقر الدم كونها غنية بالحديد والفوليت المهمين جدا لبناء كريات الدم الحمراء.
- البروكلي الغني بالحديد والمواد الغذائية الأساسية كالماغنيسيوم وفيتامين K وفيتامين C، والذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
- كوب واحد من العدس يمد الجسم بالحديد الكافي كقطعة من اللحم، ويحتوى العدس على العديد من الفيتامينات المفيدة وعلى البروتين والبوتاسيوم، والألياف الغذائية.
- حبة واحدة من البطاطا المخبوزة فيها 3 أضعاف الحديد الموجود في قطعة دجاج.
- بذور السمسم كنز الفيتامينات والمعادن الصحية، فملعقة واحدة كبيرة فيها 1.3 ملغ من الحديد.
- الكاجو غني بالحديد، 1/4 كوب من الكاجو يحتوي على 2 جرام من الحديد.
- كوب واحد من فول الصويا المطبوخ يحتوي على 8-9 ملجرام من الحديد.