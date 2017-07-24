مانشستر يونايتد يهزم الريال ودياً

الوقت- تمكن نادي مانشستر يونايتد الفوز على ريال مدريد بركلات الجزاء بعد أن فشل 7 لاعبين في تسجيل ركلات جزائهم في نهاية المباراة التي جرت ضمن الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم المقامة في امريكا والتي انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي.
في الشوط الأول تمكن اليونايتد من تسجيل الهدف الأول في المباراة ليتقدم في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب "جيسي لينجارد"، بعد اختراق وتمريرة ساحرة من زميله "ماركوس راشفورد".
في الشوط الثاني استطاع النجم البرازيلي "كاسيميرو" تسجيل هدف التعادل لصالح الريال في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
ويذكر أن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية المقامة في أمريكا يشارك فيها الكثير من الأندية الكبرى في القارة العجوز من أجل الإستعداد للموسم القادم منهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد واليوفي وغيرها من فرق.