إيران: الريال يستحيل توماناً

الوقت- أعلنت الحكومة الإيرانية عن تبديل عملة الريال إلى عملة التومان لتصبح العملة الرئيسية في إيران، حيث كان التومان يساوي عشرة ريالات.
وقد أكد هذا القرار في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس "حسن روحاني"، وتم خلالها بحث قانون لتعديل التشريعات المالية في الجمهورية الإسلامية، وأخذ قرارات إقتصادية عدة فيما يخص عمل البنوك في إيران.
وجاء القرار ليلغي صفر واحد من العملة الإيرانية وذلك لمواجهة التضخم في البلاد، الذي أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
ويذكر أن قيمة الدولار تبلغ حوالي 32668 ريال، وعليه سيصبح سعر صرف العملة الأمريكية بالعملة الجديدة 3266.8 تومان.