بيان هام من قيادة عمليات المقاومة حول معارك عرسال

الوقت- دعت قيادة عمليات المقاومة، الاثنين، جميع المسلحين في ما تبقى من جرود عرسال الى ان يحقنوا دماءهم بإلقائهم السلاح وتسليم انفسهم مع ضمان سلامتهم.
وأضاف بيان صادر عن قيادت العمليات "المعركة مع جبهة النصرة أصبحت على مشارف نهايتها، و ندعو جميع المسلحين في ما تبقى من جرود عرسال إلى أن يحقنوا دماءهم بإلقاءهم السلاح وتسليم أنفسهم مع ضمان سلامتهم".
وكانت وسائل اعلام لبنانية أكدت ان مجاهدي المقاومة دخلوا إلى مقر قيادة عمليات النصرة شرق جرد عرسال، كما تمكن مجاهدو المقاومة من السيطرة على مواقع جبهة النصرة في وادي معروف – وادي كحيل – وادي زعرور – وادي الدم – وادي الدقايق، بالاضافة الى تحرير بشكل كامل على وادي الخيل أهم معاقل النصرة بجرد عرسال.